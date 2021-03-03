«صحة قنا» تعقد تدريبا لتمريض قسم العمليات بالمستشفيات

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بقيادة الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتور مصطفى ربيع مسئول مكافحة العدوى بالمديرية قد قاما بعمل تدريب مكثف لتمريض قسم العمليات بمستشفيات المحافظة.وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن التدريب شمال شرح حول مواصفات قسم العمليات وإجراءات مكافحة العدوى داخل القسم مع استعراض المستجدات لقسم العمليات وعرض بعض الفيديوهات التوضيحية.وأوضحت الدكتورة رانيا الشهير أن التدريب قد شمل أيضا تدريب التمريض بقسم التعقيم على إجراءات إعادة معالجة الآلات والأدوات وشرح مفصل لأنواع المنظفات الحديثة ومؤشرات التعقيم في غرف عمليات المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة المختلفة والبالغة 9 مدن.