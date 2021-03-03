مصرع مسن أثناء عبوره «الأوتوستراد» بالمعادى بصحبة نجله

لقي مسن مصرعه أثناء عبوره طريق أوتوستراد المعادي مترجلا بصحبة نجله، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي.تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود مصادمة ومصاب بطريق الأتوستراد اتجاه المعادى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ه ا ص ٢٦٣ ماركة ميتسوبيشى لانسر بطريق الأتوستراد ما بعد كوبرى التونسى فى اتجاه المعادى، قيادة "أمنية م"، ٢٧ سنة موظفة مقيمة بالمعادى.وفوجئت بعبور كل من مترجلين "أحمد ح"، ٦٢ سنة بالمعاش، ومقيم بحلوان، حيث أصيب بكسر بالجمجة أدى إلى وفاته عقب نقله إلى مستشفى اليوم الواحد بالبساتين، ونجله "حسن أ"، ٢٨ سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم ذات الأول بدون إصابات.