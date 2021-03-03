مصرع مسن أثناء عبوره «الأوتوستراد» بالمعادى بصحبة نجله
الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:16 م
هدير مصطفيطباعة
لقي مسن مصرعه أثناء عبوره طريق أوتوستراد المعادي مترجلا بصحبة نجله، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي.
تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود مصادمة ومصاب بطريق الأتوستراد اتجاه المعادى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ه ا ص ٢٦٣ ماركة ميتسوبيشى لانسر بطريق الأتوستراد ما بعد كوبرى التونسى فى اتجاه المعادى، قيادة "أمنية م"، ٢٧ سنة موظفة مقيمة بالمعادى.
وفوجئت بعبور كل من مترجلين "أحمد ح"، ٦٢ سنة بالمعاش، ومقيم بحلوان، حيث أصيب بكسر بالجمجة أدى إلى وفاته عقب نقله إلى مستشفى اليوم الواحد بالبساتين، ونجله "حسن أ"، ٢٨ سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم ذات الأول بدون إصابات.
تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود مصادمة ومصاب بطريق الأتوستراد اتجاه المعادى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ه ا ص ٢٦٣ ماركة ميتسوبيشى لانسر بطريق الأتوستراد ما بعد كوبرى التونسى فى اتجاه المعادى، قيادة "أمنية م"، ٢٧ سنة موظفة مقيمة بالمعادى.
وفوجئت بعبور كل من مترجلين "أحمد ح"، ٦٢ سنة بالمعاش، ومقيم بحلوان، حيث أصيب بكسر بالجمجة أدى إلى وفاته عقب نقله إلى مستشفى اليوم الواحد بالبساتين، ونجله "حسن أ"، ٢٨ سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم ذات الأول بدون إصابات.