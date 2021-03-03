رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

التحقيق في انتهاك براءات اختراع ضد «سامسونج» و«موتورولا» بأمريكا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:15 م
سامسونج
سامسونج
ا ش ا
طباعة
فتحت لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقا مع شركتي "سامسونج" الكورية الجنوبية و"موتورولا" الأمريكية، بشأن مزاعم بانتهاك الأجهزة المحمولة التي تصنعها الشركتان لبراءة اختراع تخص شبكات الاتصالات اللاسلكية والتي تملكها شركة "إفولفيد وايرليس" ومقرها تكساس.

وقالت اللجنة الأمريكية في بيان إنها صوتت لإجراء تحقيق بشأن بعض أجهزة الاتصالات الخلوية المتوافقة مع معيار الاتصالات اللاسلكية (إل تي إي) (LTE).

وأضافت أن شركة "إفولفيد وايرليس" تقدمت إليها بشكوى في الأول من فبراير الماضي ادعت فيها حدوث انتهاكات للمادة 337 من قانون التعريفة الجمركية الأمريكي لعام 1930 فيما يخص استيراد وبيع بعض أجهزة الاتصالات الخلوية المتوافقة مع تكنولوجيا (إل تي إي) في الولايات المتحدة، والتي تنتهك براءات الاختراع التي أكدت على ملكيتها.

وأشار البيان إلى أن نطاق التحقيق يشمل أجهزة الهواتف المحمولة المتوافقة مع تكنولوجيا (إل تي إي)، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية.

وكانت شركة "إفولفيد وايرليس" قد رفعت سابقًا دعوى انتهاك براءات اختراع ضد كل من "أبل" و"سامسونج" و"مايكروسوفت" وشركات أخرى بسبب ما تعتقد أنه استخدام غير قانوني لتكنولوجيا (إل تي إي) الخاصة بها منذ سنوات.

وبموجب المادة 337 من قانون التعريفة الجمركية الأمريكي، يتعين على لجنة التجارة الدولية التحقيق في مزاعم الممارسات التجارية غير العادلة التي تنطوي على التعدي على براءات الاختراع.

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

غدًا.. بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكالمة هاتفية

دراسة: دهون البطن تصبح أكثر مقاومة أثناء اتباع حمية الصيام المتقطع

قصر باكنجهام يحقق في قضية «تنمر» ميجان ماركل على بعض العاملين

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

أيام زمان

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية ألفة يوسف: الإسلام السياسى تيار إقصائى يستند إلى أيديولوجيا فاشية ويعتمد كل الوسائل للوصول للحُكم

سكينة فؤاد: الإخوان حاولوا تجريف الحضارة المصرية (حوار)

غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

غدًا.. فكري عمر في ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة