التحقيق في انتهاك براءات اختراع ضد «سامسونج» و«موتورولا» بأمريكا

فتحت لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقا مع شركتي "سامسونج" الكورية الجنوبية و"موتورولا" الأمريكية، بشأن مزاعم بانتهاك الأجهزة المحمولة التي تصنعها الشركتان لبراءة اختراع تخص شبكات الاتصالات اللاسلكية والتي تملكها شركة "إفولفيد وايرليس" ومقرها تكساس.وقالت اللجنة الأمريكية في بيان إنها صوتت لإجراء تحقيق بشأن بعض أجهزة الاتصالات الخلوية المتوافقة مع معيار الاتصالات اللاسلكية (إل تي إي) (LTE).وأضافت أن شركة "إفولفيد وايرليس" تقدمت إليها بشكوى في الأول من فبراير الماضي ادعت فيها حدوث انتهاكات للمادة 337 من قانون التعريفة الجمركية الأمريكي لعام 1930 فيما يخص استيراد وبيع بعض أجهزة الاتصالات الخلوية المتوافقة مع تكنولوجيا (إل تي إي) في الولايات المتحدة، والتي تنتهك براءات الاختراع التي أكدت على ملكيتها.وأشار البيان إلى أن نطاق التحقيق يشمل أجهزة الهواتف المحمولة المتوافقة مع تكنولوجيا (إل تي إي)، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية.وكانت شركة "إفولفيد وايرليس" قد رفعت سابقًا دعوى انتهاك براءات اختراع ضد كل من "أبل" و"سامسونج" و"مايكروسوفت" وشركات أخرى بسبب ما تعتقد أنه استخدام غير قانوني لتكنولوجيا (إل تي إي) الخاصة بها منذ سنوات.وبموجب المادة 337 من قانون التعريفة الجمركية الأمريكي، يتعين على لجنة التجارة الدولية التحقيق في مزاعم الممارسات التجارية غير العادلة التي تنطوي على التعدي على براءات الاختراع.