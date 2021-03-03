كواليس علاقة رجاء حسين وزوجة طليقها فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

حلّت الفنانة رجاء حسين وزوجة طليقها ضيفتين على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية سهير جودة، وريهام إبراهيم، عبر شاشة CBC، اليوم الأربعاء.أكدت رجاء حسين خلال اللقاء، أن هناك علاقة طيبة للغاية تربطها بـ"دينا" زوجة طليقها الفنان سيف عبدالرحمن، مشيرة إلى أن زوجة طليقها أخبرتها في اللقاء الأول بينهما بأنها تحبها كثيرًا، رغم أنها كانت "ضرتها" وقتها، معلقة: "قابلتني عند البيت وباستني وخدتني في حضنها وأنا معرفهاش، وقالتلي بحبك أوي، ومحبتها نزلت في قلبي من أول لحظة".وتابعت أن طليقها الفنان سيف عبدالرحمن، اختار زوجة صالحة، معلقة: "الست محترمة وشيفاني أنا بعمل إيه وهي ماشية على هذا النهج، والله ما بكدب عليكوا أنا بحبها".من جانبها، علقت زوجة "عبدالرحمن" قائلة: "أنا أعرفها من زمان كممثلة لكن كإنسانة غير اللي على الشاشة، هي بتظهر في أعمالها ست مصرية عادية، لما شوفتها محستش إنها غريبة".