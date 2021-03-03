«الخارجية العرب» يؤكدون ضرورة احترام سيادة جيبوتي

أكد وزراء الخارجية العرب مجددًا ضرورة احترام سیادة جمهوریة جیبوتي ووحدة وسلامة أراضیها، ورفض الاعتداء على الأراضي الجیبوتیة.جاء ذلك في قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعنوان "الحل السلمي للنزاع الحــدودي الجيبوتي الإريتري" الصادر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء.ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب، مجددًا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بین البلدین، مطالبًا جمهوریة جیوتي ودولة إریتریا بحل الخلاف الحدودي الناشب بینهما في فبرایر 2008، في منطقة "رأس دوميرا" عبر المفاوضات المباشرة أو آليات التحكیم الدولیة التي یتم التراضي بشأنها بما یتفادي أي تأثیرات على سیادة دولة جیبوتي والسلم والأمن في منطقة القرن الإفریقي عامة، وبما ینعكس إیجابیًا على العلاقة بین البلدین الجارین.ورحب المجلس بتأكید جيبوتي التزامها بتعمیق الحوار والتفاوض بحسن نیة مع إریتریا حتى التوصل إلى حل ودي لجمیع المسائل العالقة، كما رحب المجلس بالبیان المشترك الصادر عن جامعة الدول العربیة (مجلس السلم والأمن آنذاك) والاتحاد الإفریقي (مجلس السلم والأمن) بتاریخ 19 ديسمبر 2010، حول النزاع بین جیبوتي وإریتریا.