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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروس تجدد دعمها لسوريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:11 م
سوريا
سوريا
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أكد رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس النواب البيلاروسي أندريه سافينيخ، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لحق سوريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وخلال لقائه مع سفير سوريا لدى بيلاروس محمد العمراني، أكد سافينيخ أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في وجه الإجراءات الاقتصادية القسرية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية عليها.

بدوره، أعرب السفير السوري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تقدير سوريا للموقف البيلاروسي الداعم لها في حربها على الإرهاب، مؤكدًا وقوفها إلى جانب بيلاروس في وجه محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.


وشدد الجانبان على أن العلاقات التي تربط سوريا وبيلاروس هي علاقات صداقة تاريخية متينة، وعلى الرغبة المشتركة في تعزيزها على مختلف الصعد.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني، بما يسهم في تمتين الروابط القائمة بين مجلس الشعب السوري ومجلس النواب البيلاروسي، وبين الشعبين الصديقين.

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