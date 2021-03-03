سقوط شرفة منزل ببورسعيد

انهارت شرفة أحد المنازل، مساء اليوم، بعمارة الهيئة أمام باب ٢٠ الجمركي نطاق حي الشرق، دون وقوع إصابات.وكانت قد تلقت النجدة بلاغًا بسقوط شرفة أحد المنازل القديمة بعمارة مرشدي هيئة قناة السويس نطاق حي الشرق دون وقوع أي إصابات.تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.