تكليف رضا مهدى بمنصب أمين كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف رضا طه مهدي لتيسير مهام أمين كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.يذكر أن أمين كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة الجديدة حصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة تخصص إدارة أعمال، وعملت باحثة بمكتب الأمين العام المساعد لفرع البنات بجامعة الأزهر.وتتميز أمين كلية الدراسات الإسلامية للبنات الجديدة بخبرات إدارية ومالية وخبرات في جودة التعليم، وحصلت على دورات في التخطيط الإستراتيجي، والحاسب الآلي، والمراجعة الخارجية، ونظم المعلومات، ونماذج المحاكاة، ودورة (تايلو) التكنولوجيا وتحسين الأداء التعليمي.