«الخارجية العرب» يؤكدون أهمية إزالة العوائق أمام تعزيز التعاون الإفريقي

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أهمية مواصلة الجهد لإزالة العوائق التي تعترض سبل تعزيز التعاون العربي الإفريقي.جاء ذلك في قرار أصدره مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء بعنوان "العلاقات العربية والتجمعات الدولية والإقليمية".وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء ومفوضیة الاتحاد الإفریقي لتنفیذ قرارات القمة العربیة الإفریقیة الرابعة التي عقدت في "مالابو" في غینیا الإستوائیة خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2016.ورحب المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربیة الإفریقیة الخامسة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة بمواصلة التنسيق مع الدولة المضيفة ومفوضية الاتحاد الإفریقي لتحديد موعد عقد اجتماعات القمة، والتأكید على أهمیة الإعداد الجید لها بالتنسیق بین الأمانة العامة للجامعة ومفوضیة الاتحاد والدولة المضیفة بما یضمن نجاحها.وطالب المجلس، الأمانة العامة للجامعة العريبة ومفوضیة الاتحاد الإفریقی بمواصلة التنسیق من أجل تنفیذ برامج التعاون العربیة الإفریقیة القائمة، مؤكدًا أهمیة مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعیل وتطویر التعاون وتنظیم اجتماعات أجهزته، في ضوء كافة قرارات القمم العربیة الأفریقیة السابقة والإعلانات الصادرة عنها.وجدد المجلس ترحيبه بالإعلان حول فلسطین الصادر عن القمة العربیة الإفریقیة الرابعة 2016، وتعزیز العمل مع الاتحاد الإفریقي لدعم قضیة فلسطین، والتصدي لأي محاولات اسرائیلیة للالتفاف على مكانة القضیة في القارة السمراء.وأعرب وزراء الخارجية العرب عن التقدیر لموقف الاتحاد الإفریقي المؤید للموقف العربي تجاه القضیة الفلسطینیة، مرحبًا بعقد الاجتماع الأول لآلية التنسیق المشتركة بین الأمانة العامة للجامعة العربیة ومفوضیة الاتحاد الإفریقي ومنظمة التعاون الإسلامي بتاریخ 12122018 في مقر الأمانة العامة للجامعة.وأكد المجلس، أهمیة التعاون والتنسیق بین جامعة الدول العربیة والاتحاد الإفریقي في مجال مكافحة الإرهاب، والترحیب بالمقترح المقدم من جمهوریة مصر العربیة لإنشاء آلیة إفریقیة عربیة لمكافحة الإرهاب.ورحب المجلس بنتائج المؤتمر الوزاري الإفریقي العربي المشترك الثالث حول التنمیة الزراعیة والأمن الغذائي الذي انعقد في العاصمة السودانیة الخرطوم، خلال الفترة من 3110 – 12 11 2016، والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسیق مع المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ومفوضیة الاتحاد الإفریقي وجمهوریة مصر العربیة لعقد الاجتماع الوزاري الإفریقي العربي المشترك الرابع في موعد یحدد لاحقًا في مصر والإعداد الجید له.كما رحب المجلس بنتائج الاجتماع المشترك الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالیة الأفارقة والعرب والذي عقد بتاریخ 21112016، بمالابو في غینیا الاستوائیة، والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضیة الاتحاد الإفریقي مواصلة التعاون والعمل من أجل تنفیذ القرار رقم (3) من قرارات القمة العربیة الإفریقیة الرابعة، بشأن عقد اجتماع دوري عربي إفریقي مشترك للوزراء المسئولین عن الاقتصاد والتجارة والمالیة على هامش القمم العربیة الإفریقیة.وأكد المجلس أهمیة دعم الدول الأعضاء للمعهد الثقافي العربي- الإفریقي حتى یتمكن من أداء الدور المنوط به؛ تنفیذًا لقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكویت 2013.ورحب الوزراء باستضافة دولة توجو أعمال الدورة الثامنة للمعرض التجاري العربي- الإفریقي في موعد یحدد لاحقًا، والتأكید على أهمیة التحضیر الجید له من قبل الجامعة العربیة والاتحاد الإفریقي والدولة المضیفة.وأشاد المجلس بتقدیم دولة الكویت جائزة المرحوم الدكتور عبد الرحمن السمیط للتنمیة الإفریقیة العام 2019 في مجال الأمن الغذائي، وعام 2020 حول التعلیم، وكذلك بمبادرة القروض المیسرة الملیاریة التي تقدمت بها دولة الكویت في القمة العربیة الإفریقیة الثالثة التي عقدت في دولة الكویت عام 2013 بشأن تقدیم ملیار دولار أمریكي كقروض میسرة والتي تم تقدیم حوالي 56.99 % منها.وأكد المجلس أهمیة تقدیم الدعم اللازم لبرنامج تعلیم اللغة العربیة في إفریقیا، والإشادة في هذا الصدد بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربیة المتحدة بتقدیم مساهمة مالیة مقدارها 20 ألف دولار أمریكي، لدعم برامج تعلیم اللغة العربیة لطلبة الفرانكفونية، ومنها دعم مشروع المرحلة الثانیة من برنامج تعلیم اللغة العربیة والقیادات الإداریة الفرانكوفونیة في دولة تشاد.