4 معلومات عن برج إشارات شبلنجة (إنفوجراف)

شاركت هيئة السكة الحديد، اليوم، المواطنين أبرز المعلومات الخاصة بتطوير برج إشارات شبلنجة وذلك عقب تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول 214 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS).• دخل الخدمة حديثًا عقب انتهاء أعمال تطويره في 25 من الشهر الماضي.• ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها- بورسعيد بطول ٢١٤ كم.• يتحكم البرج فى 26 سيمافور.• يساعد تطوير برج الإشارات فى زيادة معدلات الأمان على خط السكة الحديد.