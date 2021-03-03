غدًا.. الجمارك تناقش نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

تعقد مصلحة الجمارك ندوتها الرابعة، بالتعاون مع شركة MTS عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الواحدة من مساء غدٍ الخميس.يأتي ذلك بحضور كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك وخالد ناصف، مستشار تكنولوجيا المعلومات بشركة MTS، لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والإجابة عن الاستفسارات، استعدادًا لبدء المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي اعتبارًا من الأول من أبريل 2021.