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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1409 إصابات بكورونا فى الكويت

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:26 م
كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 194781 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1097.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن عدد الحالات في العناية المركزة 162 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 1077 حالة شفاء من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 182196 حالة.

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