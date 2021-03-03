چومانا مراد: مسلسل «مش هنفرح بيكي» يتحدث عن المرأة

قالت الفنانة جومانا مراد، إنها بدأت تصوير مسلسلها الجديد "مش هنفرح بيكي" والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها في الدراما التليفزيونية على أن يعرض خارج السباق الرمضاني المقبل.وأضافت مراد لـ"الدستور"، أنها سعيدة بكونها وسط كوكبة كبيرة من النجوم، لافتة إلى أنها لأول مرة تتعاون مع المخرج محمد حماقي في عمل فني، مؤكدة أن العمل يتحدث عن المرأة وأمور خاصة بتفاصيل حياتها.المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.وكانت آخر أعمال الفنانة جومانا مراد هو مسلسل خيانة عهد والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وقامت ببطولته النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم.