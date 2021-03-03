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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم مرحلة صعبة السعودى يفوز بجائزة الدولفين الفضية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:30 م
فيلم مرحلة صعبة السعودي
فيلم مرحلة صعبة السعودي
ا ش ا
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فاز فيلم "مرحلة صعبة" الذي أنتجه التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودية بجائزة "دولفين" الفضية التي يقدمها "مهرجان كان للإعلام المؤسسي والتليفزيون"، عن فئة الأفلام الوثائقية على شبكة الإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم الأربعاء أن الجائزة تم تقديمها لوزير الإعلام السعودي المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي أعرب عن تطلعه إلى إنتاج مزيد من الأْعمال الوثائقية، التي تلامس احتياجات المجتمع وتعبر عن تطلعاته وأمانيه.

ونوّه الوزير السعودي بمواكبة الفيلم للجهود المتميزة التي قدمتها المملكة خلال جائحة (كورونا) التي شكلت محور اهتمام دول العالم، وأوضح أن تلك الجهود عكست تكاتف المجتمع بجميع فئاته تحت شعار "كلنا مسئول"، الذي مثّل بوصلة وجهت سلوكيات المجتمع وأفراده لحماية أنفسهم ومن حولهم.

وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية على جميع المستويات ومن كل التخصصات، وفرت مظلة أمان بالتعاون مع المنظومة الصحية والفرق الطبية، التي قدمت تضحيات لن ينساها الوطن، الأمر الذي وثّقه الفيلم بأسلوب سردي ووثائقي متميز، قدمته مواهب وطنية سعودية.

ويعد فيلم "مرحلة صعبة" باكورة أعمال مبادرة "كنوز" في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، التي تعنى بإنتاج الأفلام الوثائقية.

الجدير بالذكر أن مدة إنتاج الفيلم استغرقت 75 يوم عمل، وقرابة 60 ساعة تسجيل.

وحقق الفيلم عند نشره أكثر من 6 ملايين وصول، وتجاوزت مشاهداته مليونًا ونصف المليون مشاهدة. وتم عرضه على القناة السعودية، وإتاحته للعرض والمشاهدة على "يوتيوب".

ويروي الفيلم جانبًا من الظروف التي واجهها المجتمع السعودي أثناء فترة جائحة كورونا في عام 2020م، وكيف تعاملت المملكة مع التحديات التي فرضتها الجائحة.

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