مأساة الفنانة صباح

طال غيابها خارج بيتها بلبنان لمدة عام ونصف، وحين رجعت وبمجرد أن فتحت باب بيتها فوجئت باللون الاسود في كل مكان فذعرت وراحت تبكي، هكذا وصفت الفنانة صباح حريق بيتها في حوار أجري معها على صفحات مجلة "الشبكة".وأضافت: "أما سبب الحريق فقد نسيت ابنتها هويدا شمعة مشتعلة قبل نومها، وأحرقت الشمعة الفراش ثم الغرفة ثم امتد الحريق ليشمل سائر أنحاء البيت حتى جاءت خراطيم المياه وأطفأت كل شئ، ولم تعرف صباح بالحريق حيث إنها كانت مشغولة بترتيب آخر.وفي النهاية قالت: "اضطررت لقضا عشرة أيام في منزل شقيقتي سعاد بنفس العمارة حتى يعاد ترتيب البيت من جديد".