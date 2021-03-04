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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

الخميس 04/مارس/2021 - 07:05 ص
الفنانة صباح
الفنانة صباح
ايهاب مصطفى
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طال غيابها خارج بيتها بلبنان لمدة عام ونصف، وحين رجعت وبمجرد أن فتحت باب بيتها فوجئت باللون الاسود في كل مكان فذعرت وراحت تبكي، هكذا وصفت الفنانة صباح حريق بيتها في حوار أجري معها على صفحات مجلة "الشبكة".

وأضافت: "أما سبب الحريق فقد نسيت ابنتها هويدا شمعة مشتعلة قبل نومها، وأحرقت الشمعة الفراش ثم الغرفة ثم امتد الحريق ليشمل سائر أنحاء البيت حتى جاءت خراطيم المياه وأطفأت كل شئ، ولم تعرف صباح بالحريق حيث إنها كانت مشغولة بترتيب آخر.

وفي النهاية قالت: "اضطررت لقضا عشرة أيام في منزل شقيقتي سعاد بنفس العمارة حتى يعاد ترتيب البيت من جديد".

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