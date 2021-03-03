رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية قطر: الدوحة والقاهرة تسعيان لعودة الدفء للعلاقات الثنائية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:49 م
محمد بن عبد الرحمن
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
ا ش ا
طباعة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر ومصر تنظران إلى الأمور بإيجابية وتسعيان إلى عودة الدفء الى العلاقات الثنائية بينهما.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير القطري، مساء الأربعاء، باعتباره رئيس الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام أعمال الدورة.

وأضاف وزير الخارجية القطري أن لقاءه اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري اتسم بروح الايجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وفي رده على سؤال حول تطورات العلاقات القطرية المصرية واللقاء الذي عقد اليوم بينه وبين الوزير سامح شكري، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "شهدنا قمة العلا بالمملكة العربية السعودية في يناير 2021، وكان هناك بيان أنهى الأزمة الخليجية وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر".

ووصف وزير الخارجية القطري الأجواء التي انعقد فيها اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم بالإيجابية، وقال إنه كان هناك توافق على الكثير من الأمور في العمل العربي المشترك، ونتمنى أن تمثل بداية ملموسة ترتقي لطموحات الشعوب العربية.
وأضاف: "لقد ناقشنا قضايا كثيرة تهم شؤون الدول العربية على رأسها القضية الفلسطينية، والعمل العربي المشترك".
ووجه وزير الخارجية القطري التهنئة لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على موافقة مجلس الجامعة على التجديد له في منصب الأمين العام لولاية ثانية، متمنيًا له النجاح والتوفيق.

وردا على سؤال حول التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والموقف من القضية الفلسطينية، أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى الموقف العربي في دعم القضية الفلسطينية الذي يقوم على قرارات مجلس الامن الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الدول العربية ستتعامل بايجابية مع أي إدارة إمريكية تتعاطى مع القضية الفلسطينية من هذا المنطلق.

وفي رده على سؤال حول العلاقات بين دولة قطر وكل من تركيا وإيران في ظل تدخل الدولتين في شؤون الدول العربية، قال وزير الخارجية القطري إن هناك خلطًا بين ما يتعلق بالعلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية، ونحن نرفض التدخل في الشئون الداخلية لدولة قطر أو أي دولة أخرى ولكل دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها وإتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك.

موضوعات متعلقة

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

بدء اقتران المريخ بـ«الثريا» في السماء في ظاهرة لن تتكرر إلا بعد 17 عامًا

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية ألفة يوسف: الإسلام السياسى تيار إقصائى يستند إلى أيديولوجيا فاشية ويعتمد كل الوسائل للوصول للحُكم

سكينة فؤاد: الإخوان حاولوا تجريف الحضارة المصرية (حوار)

غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

«مريرة ومليئة بالجروح».. هكذا كانت طفولة يوسف إدريس