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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة ريناد عماد فى التحريض على الفسق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:28 م
ريناد عماد
ريناد عماد
عادل عبد العال
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تنظر المحكمة الاقتصادية غدًا، أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك ريناد عماد، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وواجهت النيابة للمتهمة بعدد من الفيديوهات الخاصة التي نشرتها على صفحتها الشخصية على تطبيق تيك توك واعترفت بتصويرها.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد بقيام فتاة تدعى "م. ال" وشهرتها "ريناد. ع" بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.

وقررت النيابة العامة بالدقي حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

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