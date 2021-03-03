الهجرة تدعو أبناء المصريين بكاليفورنيا للمشاركة في «اتكلم عربي»

دعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أبناء المصريين في كاليفورنيا من الفئة العمرية (6-14 سنة بصحبة أولياء أمورهم إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم عربي" الذي سينعقد على مدار يومين السبت والأحد (20-21 مارس الجاري) من الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر تطبيق "زووم".وأكدت الهجرة أن مَن يرغب في الاشتراك سارع بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي.https:wellspringegypt.comregisterوتأتي تلك المبادرة إيمانا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على التحدث باللهجة المصرية في ضوء مبادرة "اتكلم عربي".وحظيت مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم، أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.وكلف الرئيس السيسي وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية، وغيرها)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.