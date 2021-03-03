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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة تدعو أبناء المصريين بكاليفورنيا للمشاركة في «اتكلم عربي»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:45 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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دعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أبناء المصريين في كاليفورنيا من الفئة العمرية (6-14 سنة بصحبة أولياء أمورهم إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم عربي" الذي سينعقد على مدار يومين السبت والأحد (20-21 مارس الجاري) من الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر تطبيق "زووم".

وأكدت الهجرة أن مَن يرغب في الاشتراك سارع بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي.
https:wellspringegypt.comregister

وتأتي تلك المبادرة إيمانا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على التحدث باللهجة المصرية في ضوء مبادرة "اتكلم عربي".

وحظيت مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم، أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس السيسي وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية، وغيرها)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

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