594 إصابة و8 وفيات بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 484753 حالة.وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 8653 حالة، كما تم تسجيل 557 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 470425.