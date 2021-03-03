غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بانتداب الدكتورة غادة طوسون الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، لتتولى العمل رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة.وكان الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل قد تحمل مسئولية تسيير أعمال الإدارة المركزية للشعب واللجان، بالإضافة إلى عمله خلال الفترة الماضية.