غدًا.. بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة عن بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا غدًا الخميس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وقالت المصادر، لـ"الدستور" إن الفئات الأولى تشمل أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، ومرضي القلب.وأطلقت وزارة الصحة الأحد الماضي، الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا وذلك عبر: http:www.egcovac.mohp.gov.eg.