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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «السكة الحديد» يتابع أعمال التطوير على خط بنها بورسعيد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:33 م
أشرف رسلان
أشرف رسلان
علا غزال
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تفقّد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الأربعاء، أعمال التطوير على خط بنها بورسعيد، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال مدنية وإشارات ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على الخط.

وذكر بيان، الأربعاء، أن رئيس الهيئة استهلّ زيارته بمزلقان شبلنجة البلد حيث ناقش خفير المزلقان؛ للتأكد من إلمامه بتعليمات لائحة سلامة التشغيل، ووجّه بضرورة توفير طفايات الحريق واستيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية بالمزلقان، ورفع كفاءة مخزن الهندسة بجواره.

وتفقد رسلان الأعمال ببرج شبلنجة المطوّر حديثًا حيث تابع انتظام التشغيل بالبرج، موجهًا بضرورة التدريب المستمر للعاملين بالبرج على فنيات نظام التشغيل الجديد والمحافظة على كفاءة المبنى بعد التطوير.

كما التقى بالفنيين وتبادل معهم النقاشات حول جوانب نظام التشغيل الجديد للتأكد من إلمامهم بالتعليمات ونظم التشغيل الحديثة.

وفي نهاية جولته بالبرج وجّه رئيس الهيئة الشركة المنفذة لأعمال التطوير بسرعة الانتهاء من أعمال التشطبيات الخاصة بواجهة البرج.

يذكر أن برج شبلنجة تم دخوله في الخدمة في ٢٥ فبراير الماضي، ويغطي إجمالي مسافة ١٠ كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول ٢١٤ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنس الألمانية، حيث يتم إدخال نظام الكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان وهو حاصل على شهادة SIL4.

ويتكون المشروع من ٢١ برجًا رئيسيًا و١٩ برجًا ثانويًا و٨٤ مزلقانًا، ويتحكم برج شبلنجة في ٢٦ سيمافور ضوئي ومزلقانين اثنين يعملان أوتوماتيكيًا و١٨ موتور تحويلة، ويعتبر هذا البرج الثاني الذي يدخل الخدمة ضمن المشروع بعد دخول برج أبو حماد الخدمة في ٢٨ ديسمبر الماضي، ويهدف المشروع إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

واستكمل رئيس الهيئة جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية ببرج منيا القمح، موجهًا بالتنسيق بين ممثلي الهيئة وشركتي سيمنس وأوراسكوم المسئولتين عن أعمال تطوير نظم الإشارات وأعمال الهندسة على الخط.

كما وجّه بعقد اجتماع عاجل لوضع جدول زمني محدد وواضح لإنجاز الأعمال بشكل شهري لكسب الوقت في سبيل دفع أعمال التطوير الجارية، كما أصدر تعليماته بإزالة الأكشاك العشوائية الموجودة بجوار مزلقان منيا القمح وبلوك ٢.

كما تفقد رسلان محطة منيا القمح، وشدد على الإسراع بالانتهاء من أعمال التشطبيات الخاصة بدورات المياه بالمحطة، ورفع القمامة والارتقاء بمستوى النظافة بمدخل المحطة تماشيًا مع التطوير الذي تشهده المحطة واتساقًا مع التطوير الشامل الذي تشهده السكة الحديد.

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