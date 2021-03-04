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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 مظاهر للكذب عند الأطفال

الخميس 04/مارس/2021 - 07:16 ص
الكذب عند الأطفال
الكذب عند الأطفال
إسلام جمال
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يعتبر الكذب من الصفات غير المحببة لدى الكثيرين، ويعتبر من الأمور التي تظهر على الكثير من الأطفال منذ سن صغير.

من جانبة أوضح الأطباء بموقع "هيلث لاين" الطبي، عدد من مظاهر الكذب عند الأطفال والتي يغفلها الكثير من الأهل.

التفكير قبل التحدث:

إذا كان طفلك يستغرق وقتًا طويلًا في الإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة الأساسية، فقد يحاول التلاعب بالإجابة، بدلًا من التحدث عن الحقيقة.

تغيير الموضوع:

يعتبر تقديم معلومات غير ذات صلة وبالمثل، إذا أجاب طفلك عن سؤال مهم ومباشر مع رد مراوغ أو خارج الموضوع، فقد يتجنب ويخبئ مشكلة ما.

التحدث بصوت عالي:

عادةً ما ترتفع نغمة صوت الطفل عند مناقشة شيء يسبب عدم الأمان أو القلق أو الخوف، وهذا يسبب قول الكذب.

التحدث بطريقه أسرع من الحديث المعتاد:

عندما تتحدث طفلة أو مراهقة بسرعة ودون توقف ردًا على سؤال مباشر، ولا يكون الحديث السريع سمة اتصال عادية.

التأتأة غير موجودة في الكلام العادي:

عندما يكون الشخص الذي لا يفعل ذلك عادةً يتعثر فجأة عند التحدث، فقد يكون ذلك بسبب العصبية أو الدفاع، ويمكن أيضًا بسبب الكذب.

اتصال العين:

في العديد من المجتمعات، يمكن تفسير تجنب الإتصال الطبيعي بالعين عند التحدث على أنه خيانة الأمانة أو التهرب أو التخلي عن المسؤولية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تمييز كلتا العينين الناظرتين لأسفل بشكل مستقيم على أنهما تشعران بمشاعر سلبية مثل الحزن والإحباط أو الشعور بالذنب.

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