6 مظاهر للكذب عند الأطفال

التفكير قبل التحدث:



تغيير الموضوع:



التحدث بصوت عالي:



التحدث بطريقه أسرع من الحديث المعتاد:



التأتأة غير موجودة في الكلام العادي:



اتصال العين:



يعتبر الكذب من الصفات غير المحببة لدى الكثيرين، ويعتبر من الأمور التي تظهر على الكثير من الأطفال منذ سن صغير.من جانبة أوضح الأطباء بموقع "هيلث لاين" الطبي، عدد من مظاهر الكذب عند الأطفال والتي يغفلها الكثير من الأهل.إذا كان طفلك يستغرق وقتًا طويلًا في الإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة الأساسية، فقد يحاول التلاعب بالإجابة، بدلًا من التحدث عن الحقيقة.يعتبر تقديم معلومات غير ذات صلة وبالمثل، إذا أجاب طفلك عن سؤال مهم ومباشر مع رد مراوغ أو خارج الموضوع، فقد يتجنب ويخبئ مشكلة ما.عادةً ما ترتفع نغمة صوت الطفل عند مناقشة شيء يسبب عدم الأمان أو القلق أو الخوف، وهذا يسبب قول الكذب.عندما تتحدث طفلة أو مراهقة بسرعة ودون توقف ردًا على سؤال مباشر، ولا يكون الحديث السريع سمة اتصال عادية.عندما يكون الشخص الذي لا يفعل ذلك عادةً يتعثر فجأة عند التحدث، فقد يكون ذلك بسبب العصبية أو الدفاع، ويمكن أيضًا بسبب الكذب.في العديد من المجتمعات، يمكن تفسير تجنب الإتصال الطبيعي بالعين عند التحدث على أنه خيانة الأمانة أو التهرب أو التخلي عن المسؤولية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تمييز كلتا العينين الناظرتين لأسفل بشكل مستقيم على أنهما تشعران بمشاعر سلبية مثل الحزن والإحباط أو الشعور بالذنب.