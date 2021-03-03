وزير خارجية اليمن يبحث مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.واستعرض الوزير اليمني مع نظيره اللبناني- على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ١٥٥ لمجلس وزراء الخارجية العرب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية- مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والمبادرات السياسية الدولية، مؤكدًا أن كل المبادرات حظيت بدعم وقبول الحكومة الشرعية قبل أن تصطدم برفض الميليشيات الحوثية وإصرارها على الاستمرار في انقلابها، من خلال استهداف المناطق المأهولة بالسكان في محافظات مأرب والبيضاء، واستمرار حصار مدينة تعز وزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني من خلال نهب المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي.وأشار إلى ما قامت به الميليشيات خلال السنوات الماضية؛ من زرع الأفكار الطائفية في نفوس الأطفال والشباب وتغيير المناهج الدراسية، الأمر الذي يوسع من الشرخ الاجتماعي، الذي أحدثه الانقلاب، ويطيل أمد الحرب ويزيد من كلفتها ونتائجها الوخيمة على الشعب اليمني خلال السنوات القادمة.وأكد أن التضامن العربي هو الحل الوحيد لمواجهة التدخلات الخارجية التي باتت تعصف بالدول والشعوب العربية، مثمنًا إدانة الجمهورية اللبنانية حادث استهداف مطار عدن من قبل الميليشيات الانقلابية، واستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.بدوره، أكد الوزير اللبناني موقف بلاده الثابت والمبدئي مع وحدة وأمن واستقرار اليمن واحترام سيادته وعدم التدخل في شئونه الداخلية، ودعم كل جهود تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يستحقه الشعب اليمنى.