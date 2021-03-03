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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنظمة التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي تسيطر على فعاليات «إيدكس 2021»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:29 م
إيدكس 2021
إيدكس 2021
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رصدت دورية "ديفينس نيوز" المتخصصة في شئون الدفاع والتسليح تنوع الأسلحة الموجودة فى المعرض الدولى للدفاع "إيدكس 2021".

وذكرت الدورية إن تكنولوجيا الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي باتت السمة الغالبة على الأسلحة التي قدمها عارضوها في فعاليات (ايدكس 2021) والقادمة من بلدان عدة مثل الولايات المتحدة، والصين، والإمارات وجنوب إفريقيا.

وجرت فعاليات معرض الدفاع الدولي (ايدكس 2021) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بدءا من أواخر الشهر الماضي، وانتهاء باليوم في دورة استثنائية بسبب الظروف العالمية نتيجة لفيروس (كورونا) المستجد التي شاركت بها العديد من الدول وشركات سلاح محلية ودولية.

وأشارت (ديفينس نيوز) إلى الروبوت الخاص بشركة (FLIR) الأمريكية والقادر على التخلص من القنابل والمراقبة والاستطلاع والذى يعتمد فى عمله على الذكاء الاصطناعى، وطرحت الشركة الأمريكية سيارة صغيرة ذاتية يمكن التحكم بها عن بعد، التي تقوم بمهام استكشافية في ظروف صعبة.

ونوهت الدورية لعرض الشركة الأستونية (Milrem Robotics) لمركبة قتالية آلية لدعم الوحدات الميكانيكية، كما تم عرض أول طائرة بدون طيار إماراتية الصنع من صناعة شركة (Adasi) التابعة لشركة إيدج الإماراتية للصناعات الدفاعية إلى جانب عرض شركة هالكون الإماراتية طائرة بدون طيار بأسم Shadow 25.

وسلطت الدورية الضوء على التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في المعرض، وأشارت (ديفينس نيوز) لشركات صينية وأمريكية التي عرضت أيضًا طائرات بدون طيار.

ولفتت (ديفنس نيوز) إلى مشاركة دول لأول مرة في نسخة العام الحالي من (ايدكس) مثل إسرائيل، أذربيجان، البرتغال، لوكسمبورج ومقدونيا الشمالية.

ووفقًا لمنظمي المعرض، فإنه تم توقيع عقود بقيمة 5.7 مليار دولار خلال (آيدكس 2021).

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