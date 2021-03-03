«النقل»: تعقيم القطارات مرتين يوميًا

أعلنت وزارة النقل عن مواصلة أعمال تعقيم القطارات والمحطات والأرصفة والسلالم داخل محطات القطارات المختلفة فى الوجهين البحري والقبلي لمواجهة فيروس كورونا.وأوضحت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يتم تعقيم القطارات مرتين على مدار اليوم، وذلك قبل خروجها مباشرة من الورش وبعد وصولها، بحيث يتم ضمان أعلى مستوى من الوقاية والحماية، كما يتم تعقيم شبابيك التذاكر والمقاعد والأرصفة.