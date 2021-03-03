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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه غدًا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:55 م
المركزي
المركزي
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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