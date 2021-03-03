«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه غدًا
الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:55 م
راندا التونيطباعة
يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.
وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.