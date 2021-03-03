كيفية إصدار بطاقة رقم قومي للمصريين بالخارج لأول مرة؟

تستعرض «الدستور» المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة للمصرين في الخارج، وفق الموقع الرسمي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وهي كالتالي:إثبات شخصيةتثبت بأحد البدائل الآتية: جواز السفر المصرى السارى المفعول، رخصة قيادة مصرية سارية، ضمان القريب حتى الدرجة الثالثة لإثبات شخصيته.إثبات المهنةتثبت المهنة للعاملين بالخارج مقرونة بكلمة بالخارج باعتماد القنصلية المصرية بالدولة التى يعمل بها.إثبات محل الإقامةتثبت للمقيمين بالخارج باعتماد القنصلية المصرية.تثبت محل الإقامة داخل مصر بموجب أحد البدائل الآتية: جواز السفر المصرى السارى المفعول، رخصة القيادة المصرية السارية، إقرار من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإقامته معه فى محل الإقامة الثابت ببطاقة او جواز السفر المصرى السارى الخاص بالقريب.إثبات الحالة الاجتماعيةتثبت الحالة الاجتماعية (متزوج – مطلق)يلزم موافاة الأوراق الآتية عند إصدار بطاقة أول مرة بالخارج على أن تكون أصولها مع المواطن وقت التصوير أو تعتمد صور طبق الأصل من القنصلية على مسؤوليتها.