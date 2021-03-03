مصدر يكشف تفاصيل فسخ ديو أكرم حسني وروبي

كشف مصدر مطلع، أن الفنان أكرم حسني كان من المفترض أن يحضر خلال الأيام الماضية لعمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة روبي، خاصة بعد عودتها القوية لعالم الغناء خلال الفترة الحالية.وقال المصدر لـ"الدستور"، إن الأغنية من كلمات الفنان أكرم حسني وكان من المقرر أن يقدم الثنائي الأغنية على طريقة الديو.وأضاف أن فكرة تحضيرات الأغنية التي كانت الفترة الماضية جاءت عن طريق الصدفة خاصة وأن كلمات الأغنية لائقة على اللون الغنائي الخاص بروبي، ولكن لم يكتمل العمل لأسباب تخص الطرفين ولم يكشفوا عنها نهائيا.