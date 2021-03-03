رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصدر يكشف تفاصيل فسخ ديو أكرم حسني وروبي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:19 م
أكرم حسني
أكرم حسني
حسن أمين
طباعة
كشف مصدر مطلع، أن الفنان أكرم حسني كان من المفترض أن يحضر خلال الأيام الماضية لعمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة روبي، خاصة بعد عودتها القوية لعالم الغناء خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر لـ"الدستور"، إن الأغنية من كلمات الفنان أكرم حسني وكان من المقرر أن يقدم الثنائي الأغنية على طريقة الديو.

وأضاف أن فكرة تحضيرات الأغنية التي كانت الفترة الماضية جاءت عن طريق الصدفة خاصة وأن كلمات الأغنية لائقة على اللون الغنائي الخاص بروبي، ولكن لم يكتمل العمل لأسباب تخص الطرفين ولم يكشفوا عنها نهائيا.

موضوعات متعلقة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

غدًا.. بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

شعوذة وأسحار ونيران لا تنطفئ.. «الدستور» داخل بيت العفاريت ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكاملة هاتفية

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية ألفة يوسف: الإسلام السياسى تيار إقصائى يستند إلى أيديولوجيا فاشية ويعتمد كل الوسائل للوصول للحُكم

سكينة فؤاد: الإخوان حاولوا تجريف الحضارة المصرية (حوار)

غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

غدًا.. فكري عمر في ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة