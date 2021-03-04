



تردد قناة كوكى الجديد 2021 لكارتون الأطفال kids





واحتل تردد قناة كوكي المنصات الإلكتروني مؤخرًا، لما تقدمه من مجموعة هائلة من الرسوم المتحركة للأطفال التي تحث على القيم والأخلاق الحميدة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي ألزم الجميع بالتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج إلى النوادي الرياضية والملاهي خوفًا من العدوى وتفشي المرض بين المواطنين، لذلك يمكن ضبطها عبر القمر الصناعي نايل سات على 10160، واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، حيث تعد من أبرز قنوات الأطفال التي تخاطب الطفل العربي لما تقدمه من محتوى ترفيهي مميز لهم من رسوم متحركة و أغاني للأطفال

.

معلومات عن قناة كوكي للأطفال





وأطلقت قناة كوكي في عام 2011 حيث تم بثها من جمهورية مصر العربية إلى كافة أطفال الوطن العربي حيث استطاعت خلال فترة وجيزة من تحقيق نسب مشاهدة عالية لما تقدمه من محتوى ترفيهي مميز للأطفال وحظيت على ثقة أولياء الأمور لبثها رسوم متحركة وأغاني أطفال وأناشيد هادفة باللغتين العربية والإنجليزية توسيع مدارك الاطفال و تحثهم على الفهم و غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم منذ الصغر حيث تخاطب الأطفال في جميع الأعمار منذ سن 3 أشهر وحتى 9 سنوات





اقرأ أيضاً





تعرف على أفلام الكارتون التي تعرضها قناة كوكي





كثيرا ما يبحث المواطنين عن تردد قناة كوكى الجديد 2021 لكارتون الأطفال kids لمتابعة أشهر أفلام رسوم متحركة ليمكن للأطفال متابعتها والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية بين الأطفال خلال الآونة الأخيرة أبرزها كارتون ربانزول و كارتون سنووايت و كارتون السندباد و كارتون حياة حشرة و كارتون بحيرة البجع و كارتون flushed away

يسعى الكثير من أولياء الأمور في توفير بيئة ملائمة لأطفالهم، لذلك يبحثون عن وسائل تعليمية حديثة لبث الأخلاق والقيم الدينية والإنسانية فيهم منذ الصغر، لذا يبحث الكثير منهم عبر محرك البحث العالمي «جوجل» لمعرفة تردد قنوات الأطفال ولمتابعة الرسوم المتحركة والأناشيد التي تحث الصغار على الأخلاق الفاضلة.