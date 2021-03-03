جنوب إفريقيا: 15 ألف عامل بالرعاية الصحية تلقوا لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، تلقي ما يزيد على 15 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقاح (جونسون أند جونسون) المضاد لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء أن "جنوب إفريقيا تتحرك بسرعة لحماية العاملين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس في قطاع الرعاية الصحية".وأكدت أن وفقا لأحدث البيانات، فقد جرى بالفعل تطعيم 15388 من العاملين في مجال الرعاية الصحية،ويأتي تحصينهم تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي وصفت العاملين في مجال الرعاية الصحية بأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة "أي تهديد لسلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية يؤثر على قدرات الأنظمة الصحية في التعامل مع المصابين بالفيروس خلال فترة وباء كورونا".ونبهت إلى أنه "استنادا إلى أدلة من التجارب السريرية، فإن لقاح جونسون أند جونسون يحقق حماية نسبتها 57% ضد المرض في حالات الإصابة المتوسطة، وحماية نسبتها 85% في الحالات الحادة وحماية نسبتها 100% ضد الوفاة".وأشارت وزارة الصحة الجنوب أفريقية إلى التزامها بتطعيم كافة العاملين في مجال الرعاية الصحية بغض النظر عن مكان عملهم.