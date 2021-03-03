البحيري مديرًا للتعليم الدولي بوزارة التعليم

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ندب الدكتور محمد البحيري لديوان وزارة التعليم للعمل كمدير للتعليم الدولي.وشغل البحيري عددا من الوظائف القيادية في مديرية تعليم القاهرة، حيث شغل منصب مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، ثم شغل منصب مدير إدارة القاهرة التعليمية.يأتي ذلك ضمن حركة تغييرات محدودة أصدرها وزير التربية والتعليم، مساء اليوم، وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2020- 2021 يوم 10 مارس من الشهر الجاري.