ياسر محمود وكيلًا لـ«تعليم القليوبية» خلفًا للفيومي

كلّف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ياسر محمود، للعمل مديرًا لمديرية تعليم القليوبية.وشغل ياسر منصب مدير تعليم البحيرة، وقبلها مدير أمن المعلومات بقطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم.يذكر أن السيد الفيومي، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية السابق، قد توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.