رسائل وزيرة الهجرة للمشاركات في «مصرية بـ100 راجل»

عقدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، أولى لقاءات مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، بمشاركة 45 سيدة مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، لافتة إلى أنه تم اختيار موعد أول لقاء بالمبادرة في الأول من مارس ليكون تزامنا مع بداية شهر المرأة."الدستور" يرصد رسائل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم للسيدات المشاركات في إطار مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، التي تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، وهى كالتالي:-المرأة المصرية في الخارج تشارك في كافة الجهود التي تبذلها من خلال دعم الدولة المصرية والترويج لها في الدول المقيمين بها.- سيتم دعم المشاركات في مبادرة بكافة الحقائق عن وطنكم لتصدوا تلك الشائعات.-مبادرة "أصلك الطيب" تستهدف لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري.- فيما يخص الترويج للدولة المصرية وصد كافة الشائعات التي تروج ضدها بالخارج فسيتم مدهن بكافة المعلومات عما يحدث في مصر من تنمية للرد على هذه الشائعات ليكُن حائط صد عن مصر في الخارج.- عليكم التحدث عن الإيجابيات التي تجري في مصر عبر وسائل التواصل لأن ما يتم الترويج له ضد مصر يتم عبر هذه الوسائل.- فخورة بكل المشاركات وبالسيدات المصريات بالخارج، فهن خير مثال للمصريين بالخارج بأخلاقهن وبدورهن في الدفاع عن وطنهن.- لا بدّ أن نتماسك سويًا في كافة الدول لنكون خط دفاع عن الدولة المصرية.- أحتاج منكم التحدث عن السيدة المصرية ودورها وعن عملية تمكين المرأة في الدولة المصرية".