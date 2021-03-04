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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 07:44 ص
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2021، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستعلن نتيجة امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الاول بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، انتهاء الامتحانات يوم الاثنين المقبل الموافق 8 مارس، ويجب على الطلاب الدخول على المنصات التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتدريب على نماذج الامتحانات، والتعرف على شكل الامتحان وفقا للنظام الجديد التي أعلنت عنه الوزارة.

وفي سياق متصل، تنتهي امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الموافق 11 مارس المقبل، وتتبع وزارة التربية والتعليم سبل الدعم للطلاب، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ظل النظام الحديث التي تقوم بتطبيقة وزارة التربية والتعليم، لتطوير ملف التعليم، بالكامل في المراحل التعليمية كافة.

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2021


وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2021، بعد انتهاء الامتحانات يوم 8 مارس المقبل. 

تابع أيضاً:


نماذج الوزارة الإسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2021-03-03 (dostor.org)

وخلال التقرير، قدمنا لكم موعد نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2021، ولكن بعد انتهاء الامتحانات في يوم 8 مارس المقبل، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن النتيجة من خلال وزارة التربية والتعليم.

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