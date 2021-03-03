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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر والأردن والعراق يناقشون التعاون المشترك في الاستثمار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:06 م
على عيسى
على عيسى
أسماء إبراهيم
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كشف على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه سيكون هناك اجتماع منتظر في أبريل المقبل بين رؤساء دول مصر والعراق والأردن، مؤكدًا أن هناك علاقة خاصة بين الدول الثلاث.

أضاف عيسى، لـ"الدستور"، أن هدف الاجتماع الاتفاق المشترك على التعاون في التجارة والاستثمار وبحث ومناقشة خطط إعادة إعمار العراق، مشيدًا بقوة العلاقة بين مصر والأردن والعراق.

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أنه من المحتمل سفر بعثة من الجمعية إلى الأردن في 20 مارس الجاري للمشاركة في اللقاءات الثنائية المشتركة بين رؤساء وزراء مصر والأردن وهذا يعتمد على ظروف السفر، نظرًا لما يشهده العالم من جائحة كورونا.

وأكد عيسى أن جمعية رجال الأعمال ستساهم في جميع القطاعات المتاحة لإعادة إعمار العراق، لافتًا إلى أن الجمعية بها جميع القطاعات الاقتصادية سواء زراعية، صناعية، خدمية، مقاولات، وتطوير عقاري.

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