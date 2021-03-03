كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

سادت حالة من الذعر لدى الأهالي في مدينة رأس البر بدمياط، بسبب وجود كلب ضخم يثير الفزع ويقوم بالهجوم على المواطنين ويحاول إصابتهم حيث تداول الأهالي صوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مطالبين بضرورة إنقاذ الأهالي منه.وقال علي الشامي، مدون، وأحد أهالي مدينة رأس البر بدمياط، إن الكلب يثير فزع الأهالي، مشيرا إلى أن أحدهم أنقذ ابنته الطفلة الصغيرة قبل أن ينقض الكلب عليها.وأكد أن الكلب حاول الهجوم على سيارته أثناء مروره بجواره وتصويره له، مطالبا أن يكون هناك تحرك من الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط ومديرية الطب البيطري بدمياط لوقف خطره.