شيماء تتغلب على مرض التصلب المتعدد بـ«اليوجا» (فيديو)

لم تكن تدري أن المرض الذي منحه لها الله، ورضيت به، أن يكون بداية لطريق جديد تسلكه، فعلى الرغم من الأيام الصعبة والمعاناة التي عاشتها، استطاعت أن تتغلب على مرضها بممارسة رياضة اليوجا لتصبح مجال عمل ورياضة مفضلة وشفاء من مرضها وعلاج للروح.بداية تقول الشيماء حسين، 35 عامًا من الإسكندرية، زوجة وأم لطفلين، إنها منذ 4 سنوات أصيبت بمرض التصلب المتعدد، وهو مرض يصنف من الأمراض الخطيرة، والتي يجب أن يتم تشخيصها بطريقة صحيحة، حيث يوجد مرضى يصل بهم الأعراض إذا تم إهمالهم إلى الجلوس على كرسي متحرك بسبب هذا المرض.وأضافت لـ« الدستور» أنها استقبلت هذا المرض بأنه هدية من الله، واستطاعت أن تتغلب عليه بعد مدة من العلاج، مشيرة إلى أنها في البداية لم تكن تعرف بهذا المرض أو من ماذا تعاني، وبدأت تفكر أنها مصابة بمرض أصعب من ذلك بسبب الأعراض التي طرأت عليها.وتابعت أنها بعد الفحوصات، أكد لها الطبيب أنها تعاني من مرض التصلب المتعدد والذي أصاب النخاع الشوكي مما أثر على حركة الذراع والساق اليسري، فأصبحت لا تقوى على الحركة بصورة طبيعية قائلة: «مكنتش بعرف أمسك حاجة بإيدي، ورجلي مش بقف عليها، فضلت وقت طويل تعبانة، وحقن العلاج كانت بتتعبني أكتر ومش بتحرك من السرير».وأوضحت أنها اتخذت قرار أن لا تستكمل العلاج، وفي نفس الوقت، تقابلت بالصدفة مع صديقة لها من الطفولة والتي تعمل مدربة يوجا، حيث نصحتها بممارسة رياضة اليوجا والتي هي من ضمن علاج ذلك المرض، متابعة: «عجبتني الفكرة وبدأت اخد كورس يوجا وفعلا قدرت اني اخلص الكورس وأحصل على شهادة دولية معتمدة».وواصلت حديثها قائلة: «مبقتش مصدقة من بعد ما كنت مش قادرة أقف على رجلي بقيت أقف على إيديا وأكون مدربة كمان، وكل التعب اللي كنت حاسة بيه مبقاش موجود».وأشارت إلى أنها بعد تجربة ممارسة اليوجا والتي كانت سببًا في تغيير حياتها إلى الأفضل، والتغلب على المرض، أصبحت تنصح الكثير بها، فهي حل سحري، بجانب الاستفادة الروحية من ممارسة اليوجا وليس البدنية فقط.وأكدت أن رياضة اليوجا ليس تمارين رياضية وحركات ثابتة فقط، بل لها فلسفة خاصة، لافتًا أنها تريد أن تعرف الجميع ما هي فوائد اليوجا وكيف تستطيع أن تغير من حياة كل منا، وهو ما تقوم به مع المتدربين، وكل من تستطيع أن تقدم له معلومة عن اليوجا.