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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لتأهيل ترع البحيرة وإزالة التعديات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:50 م
اللجنة الإقليمية
اللجنة الإقليمية المركزية للموارد المائية والري
وائل القمحاوى
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عقدت اللجنة الإقليمية المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، اجتماعا لها برئاسة مجدي الشحات، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية، وحضور العقيد محمد سعيد، مدير شرطة المسطحات المائية، ومديري العموم بالصرف وتوزيع المياه والميكانيكا والكهرباء، لاستعراض الموقف الحالي للتعديات وتحديث بيانات المخالفات السهل إزالتها للبدء بها فورا والإجراءات المطلوبة والمعوقات التي تعيق استكمالها.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، الأربعاء، ضرورة تنفيذ أعمال التطهيرات والتأكد من رفع المخلفات من جسور الترع والمصارف بجوار الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية، وبجوار منشآت الري والصرف بعد التنسيق مع الوحدات المحلية بتحديد أماكن رفع نواتج التطهير بها حفاظًا على الموارد المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية.

يأتي ذلك فيما تواصل الإدرة المركزية للري تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وتذليل أي معوقات تعوق سير العمل وتنفيذه بأعلى جودة الذى يتضمن 420 كيلومتر بقيمة إجمالية مليار و300 مليون منها ترع الافندية وجرار معنيًا وششت الجديدة وقمبر والمشايخ وترعة الخشبى.

وقال الشحات إن المشروع له أهمية كبرى فى ترشيد المياه وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والحد من تسرب المياه وعدم إهدارها بما يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية، ووصولها إلى نهايات الترع.

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