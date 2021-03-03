«الداودي» يستمع لشكاوى أهالى قرية «البارود»

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بممثلى أهالى قرية البارود للاستماع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية، فى إطار احتفال محافظة قنا بالعيد القومي.فى بداية اللقاء قدم ممثلى أهالى قرية البارود التهنئة لمحافظ قنا بالعيد القومى للمحافظة مقدمين الشكر للمحافظ على استقبالهم والاستماع إلى شكواهم التى تضمنت العديد من الخدمات مثل (مشاريع البنية التحتية والرى والصحة والطرق والكبارى).ووجه المحافظ السادة التنفيذيين بدراسة طلباتهم والعرض عليه، وأوضح لهم أن القرية سيتم إدراجها في إحدى المراحل القادمة بالمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى الذى سيتم من خلاله رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية فى جميع القرى.