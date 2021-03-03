إحالة سائق وعاطلين للمحاكمة لترويجهم الاستروكس بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، بإحالة سائق وعاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الإستروكس بمنطقة الأميرية.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "عرابي. م" سائق، و"طه. ع"، و"فارس. م" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٥٠٠ جرام بمنطقة الأميرية.كما أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد التربح والكسب الغير مشروع.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من ضبط سائق وعاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.