فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة خليجي بطريق الحوامدية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة خليجي بطريق أبو صير بالحوامدية.تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة بطريق أبو صير بدائرة قسم الحوامدية، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر وبحوزته متعلقاته الشخصية وتبين من فحصها أنه يمتلك جواز سفر ويحمل جنسية عربية.أسفرت المعاينة الأوّلية أنه مصاب بضربة بالرأس أدت لوفاته، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتولى فريق البحث، برئاسة أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة فحص كاميرات المراقبة في محيط والطريق المؤدي لموقع العثور على الجثة.تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.