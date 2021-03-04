كم تبقى على رمضان 2021 موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ









وأكدت وزارة الأوقاف على أن صلاة التروايح ستقام هذا العام بعدد من الضوابط الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت آخر صلاة للتروايح في رمضان عام 2019، لكنها تقام في هذا العام بضوابط احترازية جديدة، بهدف مراعاة مسافات التباعد بين المصلين في المساجد المختلفة للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.

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وأشارت الوزارة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعقيم، ويجب على كل مصلي ارتداء الكمامة، للوقاية من فيروس كورونا التي تعاني منه كافة دول العالم، وخلال التقرير السابق قدمنا لكم موعد شهر رمضان الكريم. وأشارت الوزارة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعقيم، ويجب على كل مصلي ارتداء الكمامة، للوقاية من فيروس كورونا التي تعاني منه كافة دول العالم، وخلال التقرير السابق قدمنا لكم موعد شهر رمضان الكريم. يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت عن عودة صلاة التراويح في المساجد مرة أخرى خلال شهر رمضان 2021، والذي سيبدأ في يوم 13 أبريل عام 2021.وأكدت وزارة الأوقاف على أن صلاة التروايح ستقام هذا العام بعدد من الضوابط الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت آخر صلاة للتروايح في رمضان عام 2019، لكنها تقام في هذا العام بضوابط احترازية جديدة، بهدف مراعاة مسافات التباعد بين المصلين في المساجد المختلفة للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن كم تبقى على رمضان 2021 موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي موعد شهر رمضان الكريم، والذي من المقرر أن يكون يوم 13 أبريل عام 2021، وسيوافق يوم ثلاثاء، للعام الهجري 1442، ومن المقرر أن يكون يوم رؤية شهر رمضان في 11 أبريل المقبل.وأعلن خبراء الفلك أن أول يوم لشهر رمضان يوم 13 أبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو 2021، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما.يتبقى حوالي شهر و10 أيام على حلول شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442هـ، الذي يقوم فيه المسلمون بالصلاة والصوم، وحفظ القرآن، واتباع الذكاة، وفروض الدين الإسلامي.