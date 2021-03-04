كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ
الخميس 04/مارس/2021 - 07:19 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن كم تبقى على رمضان 2021 موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي موعد شهر رمضان الكريم، والذي من المقرر أن يكون يوم 13 أبريل عام 2021، وسيوافق يوم ثلاثاء، للعام الهجري 1442، ومن المقرر أن يكون يوم رؤية شهر رمضان في 11 أبريل المقبل.
وأعلن خبراء الفلك أن أول يوم لشهر رمضان يوم 13 أبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو 2021، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما.
يتبقى حوالي شهر و10 أيام على حلول شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442هـ، الذي يقوم فيه المسلمون بالصلاة والصوم، وحفظ القرآن، واتباع الذكاة، وفروض الدين الإسلامي.
وأعلن خبراء الفلك أن أول يوم لشهر رمضان يوم 13 أبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو 2021، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما.
كم تبقى على رمضان 2021 موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ
يتبقى حوالي شهر و10 أيام على حلول شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442هـ، الذي يقوم فيه المسلمون بالصلاة والصوم، وحفظ القرآن، واتباع الذكاة، وفروض الدين الإسلامي.
يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت عن عودة صلاة التراويح في المساجد مرة أخرى خلال شهر رمضان 2021، والذي سيبدأ في يوم 13 أبريل عام 2021.
وأكدت وزارة الأوقاف على أن صلاة التروايح ستقام هذا العام بعدد من الضوابط الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت آخر صلاة للتروايح في رمضان عام 2019، لكنها تقام في هذا العام بضوابط احترازية جديدة، بهدف مراعاة مسافات التباعد بين المصلين في المساجد المختلفة للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.
وأكدت وزارة الأوقاف على أن صلاة التروايح ستقام هذا العام بعدد من الضوابط الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت آخر صلاة للتروايح في رمضان عام 2019، لكنها تقام في هذا العام بضوابط احترازية جديدة، بهدف مراعاة مسافات التباعد بين المصلين في المساجد المختلفة للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.
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