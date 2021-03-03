20 مارس.. محاكمة أخصائي متهم باستغلال 7 أطفال في التسول بالجمالية

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 20 مارس الجاري، لنظر محاكمة أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي، بمحافظة القاهرة بالمعاش، في اتهامه باستغلال 7 أطفال في التسول، وذلك في القضية رقم 1843 لسنة 2020 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 1396 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة.كانت قد أحالت النيابة العامة أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي، بمحافظة القاهرة بالمعاش، لمحكمة الجنايات بتهمة استغلال 7 أطفال في التسول.وكشف قرار الإحالة الذي أعدته نيابة غرب القاهرة الكلية، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س. ع"، 60 سنة، أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بالقاهرة بالمعاش، لأنه في يوم 10 مارس 2020، بدائرة قسم شرطة الجمالية مس بحق الأطفال "م. ح"، "أ"، "م. ر"، "ك. س"، "ع. ص"، "ك. م"، "م. ر"، " م. ط"، "س. م"، "م. خ"، في الحماية من الاتجار بهم واستغلالهم تجاريا بأن استخدمهم في الأغراض غير المشروعة.وأضاف قرار الإحالة أن المتهم تاجر في أشخاص طبيعيين وأطفال، مستغلا حالة الضعف والحاجة لديهم واعدا إياهم بتلقي مبالغ مالية للحصول على موافقتهم بأن استغلهم في أعمال التسول، وأنه عرض أخلاق وحياة الأطفال المجني عليهم سالفي الذكر للخطر.