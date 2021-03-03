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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البكرى»: الحكومة جادة فى نجاح مشروع صناعة السيارات الكهربائية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:36 م
أحمد البكري
أحمد البكري
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، أن موافقة مجلس الوزراء علي تقديم حافز للمواطنين لشراء السيارة الكهربائية التي ستنتجها شركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، سيساهم في نجاح مشروع السيارة الكهربائية.

وأضاف «البكري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة جادة في نجاح مشروع تصنيع السيارة الكهربائية التي سيتم إنتاجها في شركة النصر للسيارات.

وأوضح «البكري»، أن مشروع السيارة الكهربائية سيساهم في توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من تطوير شركة النصر للسيارات، هو عودة الشركات الحكومية الوطنية التي تعرضت للاهمال في العهود السابقة إلى مكانتها مرة أخري.

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم علي اعتماد تقديم حافز للمشترين للسيارة الكهربائية التي سيتم تصنيعها في مصر خلال اجتماعه اليوم.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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