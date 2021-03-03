سفير مصر فى بوجمبورا يؤكد حرص السيسى على تنمية العلاقات مع بوروندى

بحث سفير مصر في بوجومبورا ياسر العطوي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنمية وتوثيق العلاقات مع جمهورية بوروندي الشقيقة في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير مع ديو جويد روروما، وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندي، في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية المصرية البوروندية في مختلف المجالات ومنها الزراعة والبيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في بوروندي.وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن اللقاء بحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والبيئة والموارد المائية وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في تلك المجالات، تزامنًا مع إطلاق وزارة الزراعة والبيئة والمياه البوروندية خطتها الشاملة لدعم وتحديث قطاعات الزراعة والبيئة والإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي.وعبر الوزير البوروندي عن تقديره الكامل لمصر ولرئيس الجمهورية، مثمنًا العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا اهتمام الجانب البوروندي الفائق بتعزيز علاقاته مع مصر والاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية المقدرة لتعظيم الاستفادة من الثروة الزراعية والبيئية والحفاظ عليها، فضلًا عن الإدارة الرشيدة والمتكاملة للموارد المائية.