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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:35 م
ضبط صاحب مخبز
ضبط صاحب مخبز
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت وزارة الداخلية من ضبط صاحب مخبز في شبرا الخيمة لاختراقه منظومة دعم الخبز والاستيلاء على مبلغ 51 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالاستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققًا أرباح غير مشروعة مما يعد استيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بالواقعة.. وتبين من خلال الفحص استيلائه على ما تجاوز مبلغ (51 مليون جنيه)، قام المذكور بالاستيلاء عليها دون وجه حق وذلك لقيامه بإجراء عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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