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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يرحب بفرض عقوبات أمريكية على قيادات عسكرية حوثية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:46 م
مجلس الوزراء اليمني
مجلس الوزراء اليمني
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رحب مجلس الوزراء اليمني الأربعاء بقرار الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية لدورهما في استهداف المدنيين والسفن التجارية في المياه الدولية ودول الجوار.
وأكد مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه اليوم حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة، مؤكدا أن استمرار الصمت يشجع ميليشيا الإرهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لإيصال رسائل إيران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج هذه الوسائل الإرهابية والتهديدية لسلامة وأمن الملاحة العالمية ودول الجوار".

ولفت المجلس، إلى أن الهجمات الانتحارية لميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف محافظة مأرب لم تجنِ سوى المزيد من الهزيمة، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، من أجل إجهاض المشروع الإيراني في اليمن، مثمنا الدور الكبير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

وحمّل مجلس الوزراء اليمني ميليشيا الحوثي كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، واستمرار استهدافها للمدنيين والنازحين في مأرب ورفضها الحلول السلمية للأزمة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواقف واضحة من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين والنازحين في مأرب.

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