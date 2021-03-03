وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الموريتانى تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع وزير خارجية جمهورية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لافتة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.