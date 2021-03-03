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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«رغم استهداف عين الأسد».. بابا الفاتيكان يؤكد تصميمه على زيارة العراق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:29 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أنه ما زال مصممًا على القيام بزيارته التاريخية للعراق بعد يومين، رغم الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد اليوم.

وقال البابا (84 عاما) - في عظته الأسبوعية، وفقا لما أوردته الوكالة الونية العراقية للأنباء "نينا"- الأربعاء: "بعد غد سأذهب إلى العراق في زيارة حج، لثلاثة أيام ومنذ وقت طويل أردت مقابلة هذا الشعب الذي عانى كثيرا، أطلب منكم أن ترافقوا هذه الرحلة الرسولية بصلواتكم حتى تتم بأفضل طريقة ممكنة وتؤدي النتائج المرجوة".

وأضاف: "الشعب العراقي ينتظرنا وكان ينتظر يوحنا بولس الثاني الذي كان ممنوعا من السفر إلى هنا، لا يمكن أن نخيب أمل شعب للمرة الثانية".

وفي السياق ذاته، تشهد الشوارع والساحات الرئيسية في النجف، استعدادات واسعة لاستقبال وفد الفاتيكان والوفود الإعلامية المرافقة له.

وأكد النائب عن المكون المسيحي العراقي أسوان الكلداني أن زيارة البابا للعراق لها تأثير كبير على وقف هجرة المسيحيين، وستسهم بزيادة الدعم الدولي للعراق في مختلف المجالات، ولها تأثيرها الكبير بدعم المسيحيين بشكل خاص وأبناء الشعب بشكل عام في الظروف الحالية.

ومن المقرر أن يبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، يوم الجمعة، زيارة للعراق تستمر عدة أيام.

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